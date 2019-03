A Milano il tiramisù da 273,5 metri: è il più lungo del mondo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il tiramisù più lungo del mondo misura 273,5 metri ed è stato realizzato a Milano, sotto gli occhi del giudice del Guiness World Record che ha potuto certificare il primato. Ci sono voluti 50 mila savoiardi, 500 kg di mascarpone, 300 lt di caffè, 65 kg di zucchero, 60 kg di tuorlo d'uovo, 70 kg di albume, 65 kg di cacao amaro. A confezionarlo all’interno del CityLife Shopping District di Milano, in collaborazione con AADV Entertainment, sono stati 30 pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab guidati dallo chef Stefano Callegaro. Un appuntamento goloso ma anche solidale che ha visto il coinvolgimento di OBM Onlus dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, e una partnership con Banco Alimentare: donate alle mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15.000 porzioni di tiramisù (tante le porzioni infatti che hanno composto il #TiramisùDaRecord) per condividere la dolcezza di questo evento con quante più persone possibile.