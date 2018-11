Roma, Spelacchio è morto per soffocamento: diventerà una casetta

Che fine ha fatto Spelacchio? L’albero di Natale di Roma, diventato famoso per il suo aspetto brutto e spelacchiato, sta per diventare una casetta di legno destinata alle mamme che allattano e che cambiano i pannolini ai loro bambini. L’abete rosso tornerà quindi a Roma, sotto un’altra forma, e sarà posizionato in un parco. L’arrivo era previsto per il 20 novembre, ma dal Campidoglio comunicano che la data potrebbe slittare a causa del maltempo. L’assessore alla sostenibilità ambientale Giuseppina Montanari ha però assicurato che la casa realizzata con Spelacchio giungerà a Roma prima di Natale, come promesso dalla giunta.