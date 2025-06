"Ambizioso, non ha paura delle sfide ed è sicuro di sé": il ritratto di Benjamin Netanyahu attraverso la sua scrittura

Ho trovato uno scritto di Benjamin Netanyahu di parecchi anni fa, che ci aiuta a scoprire la personalità di un uomo oggi al centro dell'attenzione mondiale. La sua scrittura sale verso la parte alta del foglio e scorre in maniera veloce sul rigo di base. Questi due segni, insieme, segnalano che è ambizioso, che vuole diventare sempre più importante, il più in fretta possibile, superando di slancio intoppi e ostacoli, senza ripensamenti. Non ha paura delle sfide, perché è sicuro di sé, anzi si esalta quando non può contare sull'aiuto di nessuno e deve affrontare molti avversari.