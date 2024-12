Verona, Perbellini e la terza stella tra Callas e Nuvolari: "Il talento non basta e in cucina la semplicità è per pochi"

Ciclismo e calcio sono la sua passione. È tifoso?

“Sì, del Milan. Che abbino a un bollito di pesce. Secondo me manca un visionario nel metterli in campo. Non capisco la scelta. Il Milan aveva bisogno di qualcuno che avesse un carattere diverso e che fosse un condottiero. Io speravo molto in Conte. In squadra manca qualcuno che costruisce, poi sono esterrefatto di fronte a personaggi che camminano per il campo… Lì il talento è lasciato andare. Theo Hernandez ha alti e bassi e può succedere nella vita di un calciatore. C’è qualcosa che non funziona all’interno della squadra. Ibra? In campo era quello che era, adesso non so se sia la persona giusta nel posto giusto”.