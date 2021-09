Per l'Italia ancora una medaglia d'oro, ha vinto la Coppa del Mondo di pasticceria

"Precisione, concentrazione e fantasia hanno permesso ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso premio a Lione con opere d'arte dedicate alla natura - scrive in una nota presidente nazionale Conpait Angelo Musolino -. La vittoria in Francia ci riempie di felicità, evviva la pasticceria italiana, evviva i giovani pasticceri del nostro territorio".

Il team ha avuto 10 ore per realizzare un dessert da condividere, un dolce su base di frolla aromatizzata con vaniglia e arancia con strati di crema pasticceria, pan di spagna al cioccolato, crema diplomatica alla vaniglia, gelatina profumata all'arancia e un diplomatico al cioccolato con salsa colante. La torta gelato era realizzata con una parte centrale di gelatina alla fragola e lampone, un semifreddo al mascarpone e lampone, mandole e passion fruit. All'interno un cilindro di meringa con una composta esotico. Il gelato mandorla, vaniglia e lime con una base di pan di spagna al pistacchio, lampone e mandorla.

Non potevano mancare le congratulazioni del "maestro" Iginio Massari: "Complimenti ragazzi!", scrive su Facebook con tanto di foto a corredo. Ma in generale tutto il mondo della cucina italiana, e non solo, è in visibilio.