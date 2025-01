Pechino-Parigi, San Marino parteciperà per la prima volta con una Fiat 500

San Marino parteciperà alla Pechino-Parigi, la competizione per auto storiche più impegnativa al mondo, che dal 1907 sfida i piloti a superare terreni impervi e condizioni estreme. La vettura è una Fiat 500 del 1973, quella del Segretario al Turismo sammarinese Federico Pedini Amati. L'iconica vettura, ribattezzata "Lucia" in onore della figlia, sarà l’auto protagonista di questa impresa che comincerà il prossimo 17 maggio per concludersi il 22 giugno. Sulla vettura il marchio Mediaset Tgcom24-Drive Up.