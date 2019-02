A Parigi è stato battuto all'asta per una cifra record un bolide di Formula 1, costruito interamente con 313mila mattoncini di Lego coloratissimi. La replica della Renault da Gran Premio di Formula 1 (la monoposto del 2017 di Hulkenberg) è stata venduta per ben 94.300 euro. I ricavati andranno all'Unicef.

Equipaggiata con gomme Pirelli, la Renault di Lego brilla come una gemma ma non è la sola. E' dal 6 Febbraio che è in corso la 44esima edizione del motor show parigino dedicato ad auto d'epoca e idee motoristiche. Quest'anno ampio spazio per il mondo della fantasia e dell'ideazione grafica, c'è anche una supercar Bugatti costruita con un milione di mattoncini blu, con tanto di luci funzionanti, sterzo e confortevoli sedili.