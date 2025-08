L'origine della Sindone, i risultati della simulazione 3D: "Non fu stesa su un corpo umano, ma su una scultura"

È d'accordo con le conclusioni tratte da Moraes anche l'esperto italiano Andrea Nicolotti, professore di Storia del Cristianesimo presso l'Università di Torino, che però ha sottolineato sul sito Skeptic.com che lo studio non dice in realtà nulla di nuovo. "Cicero Moraes ha ragione, ma la sua ricerca non è particolarmente rivoluzionaria - afferma Nicolotti -. Da almeno quattro secoli sappiamo che l'immagine corporea sulla Sindone certamente non avrebbe potuto essere creata attraverso il contatto con un corpo tridimensionale".