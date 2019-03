Oltre 265 chilometri in 24 ore sul tapis roulant: il nuovo record mondiale del runner Vito Intini

Ha corso per 24 ore sul tapis roulant macinando la distanza record di 265,20 chilometri. Così il runner barese Vito Intini ha raggiunto il primato da Guinness, superando i precedenti 264,52 chilometri "percorsi" dal norvegese Bjorn Tore Kronen Taranger. La performance atletica certificata si è svolta dalle 12 del 2 marzo alle 12 del 3 marzo nel chiostro del Comune di Putignano (Bari) in occasione del Carnevale cittadino. "Grazie Putignano, grazie al vostro sostegno", sono state le prime parole urlate da Intini al termine delle 24 ore di corsa.

A Putignano assegnato il titolo mondiale di corsa sul tapis roulant: oltre 265 chilometri in 24 ore Facebook 1 di 3 Facebook 2 di 3 Facebook 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La prova si è svolta tra il continuo incitamento di fan e comuni cittadini riuniti in piazza ai piedi del tapis roulant e, alla fine delle 24 ore, è scoppiata la festa per la vittoria tra abbracci, lancio di coriandoli e bottiglie di spumante. Dirette social con video e foto hanno permesso di seguire l'evento da ogni parte.



Intini, 50 anni, si è ripreso così il titolo mondiale che aveva conquistato il 10 dicembre 2017 a Reggio Emilia e che era stato battuto dal competitor scandinavo 142 giorni fa.



Il momento più difficile da superare, in tutta la sfida sportiva, è stato la notte. "Riuscire a superare la natura - ha dichiarato Intini - e quindi essere capaci di fare qualcosa per cui non siamo programmati è una sensazione inimitabile".