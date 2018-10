Milano, durante il concerto Bono attacca Matteo Salvini e lo paragona al diavolo

Gli U2 hanno chiuso ieri sera la serie di concerti italiani al Forum di Assago di Milano e, tra una canzone e l’altra, Bono Vox ha colto l’opportunità per mandare un messaggio diretto a Matteo Salvini. Il frontman della band travestito da MacPhisto, il suo alter ego cattivo dall'aspetto demoniaco, ha attaccato il ministro dell’Interno con specifica menzione alle sue politiche in tema di immigrazione.



“In Italia ci sono molte scelte cattive che potete fare, ma io vi consiglio Matteo Salvini”, queste le parole di Bono a cui subito Salvini ha risposto tramite i suoi social: “Anche il miliardario Bono mi attacca? Caspita, non ci sono limiti ormai! Peccato per lui che ignora, non sa e parla a vanvera, io continuo ad ascoltare le canzoni degli U2 e tiro dritto!”.



I due in passato avevano già avuto dei battibecchi mediatici sempre legati alla differente posizione sul traffico di immigrati dall’Africa all’Europa.