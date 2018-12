Milano, Como, Bologna, Roma e Napoli: il Natale nelle città italiane

L'atmosfera natalizia si respira ovunque e più si avvicina il 25 dicembre, più le città italiane si illuminano a festa. Alcune, come Milano, non mancano di rispettare la tradizione e rendere Galleria Vittorio Emanuele uno sfarzo per gli occhi grazie a una cupola sempre illuminata e un albero che vanta trentasei punti luce, portando poi in Piazza Duomo il consueto abete. Como ha scelto particolari giochi di luce per accogliere il Natale, mentre a Bologna si è deciso di omaggiare Lucio Dalla e illuminare le strade con le parole della sua "Caro amico ti scrivo".



Dopo lo sfortunato Spelacchio, invece, Roma opta quest'anno per un albero più rigoglioso affiancandogli un presepe fatto interamente di sabbia. A Napoli ormai sembra diventata consuetudine tagliare e portare via l'albero ma per fortuna è stato ritrovato.