Londra, il free climber arrestato lo ha fatto ancora: si è arrampicato su un grattacielo di 147 metri per il clima

Lo avevano arrestato due anni fa, per quel suo bisogno proibito di scalare le vette urbane di Londra. George King-Thompson lo ha rifatto: il giovane free-climber, 21 anni, si è arrampicato sulla Stratoshere Tower per sensibilizzare sul cambiamento climatico.

In meno di mezz'ora è salito fino alla cima del grattacielo di 36 piani che si trova nella parte est della capitale britannica, a Stratford.

Un luogo scelto non a caso. E' lì che recentemente si è abbattuta un'alluvione dagli effetti devastanti. La stazione della metropolitana di Pudding Mill Lane, sempre a Stratford, è stata una delle otto costrette a chiudere lo scorso 25 luglio, quando a Londra, in un solo giorno, cadde tanta acqua quanto in un mese.

"Volevo portare l'attenzione sulla gravità del cambiamento climatico, perché giusto una settimana prima di questa alluvione, la mia città era stata investita da un'ondata di caldo eccezionale" - ha dichiarato King-Thompson. "Ho scalato questo edificio per dire alla politica che è fondamentale agire al più presto" .

Il giovane scalatore si è allenato per una settimana, studiando ogni aspetto e tutta la superficie dei 147 metri che lo aspettavano per l'impresa. Di nascosto ha provato a sscalare qualche piano di notte.

Ma un aspetto non lo aveva considerato.

"Per i primi otto piani, le vetrate erano appiccicose, quindi avevano aderenza, ma dopo, no. E sono diventate scivolose, un fattore che non avevo preso in considerazione".

Il ragazzo ha ammesso che questo genere di scalate metropolitane sono parecchio pericolose, ma aveva previsto anche l'eventualità di cadere e di atterrare su un tetto sottostante, senza quindi diventare un pericolo per gli altri.

Ha rischiato comunque anche stavolta, perché la polizia, su segnalazione, aveva inviato un elicottero per ispezionare l'area di Stratford, dopo che un uomo era stato avvistato spingersi in "altitudine". Una volta sul posto, però, gli agenti non sono riusciti a individuare King-Thompson che si era già mimetizzato nell'architettura del palazzo.

Il ragazzo fu arrestato nel 2019 dopo aver scalato lo "Shard" di Londra, che con i suoi 310 metri di altezza, è il grattacielo più alto della Gran Bretagna. Lo avevano denunciato i proprietari della costruzione: 6 mesi di prigione convertiti in 3 ai servizi sociali.