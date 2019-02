"Free Solo", guarda le immagini dellʼimpresa di Alex Honnold National Geographic 1 di 17 National Geographic 2 di 17 National Geographic 3 di 17 National Geographic 4 di 17 National Geographic 5 di 17 National Geographic 6 di 17 National Geographic 7 di 17 National Geographic 8 di 17 National Geographic 9 di 17 National Geographic 10 di 17 National Geographic 11 di 17 National Geographic 12 di 17 National Geographic 13 di 17 National Geographic 14 di 17 National Geographic 15 di 17 National Geographic 16 di 17 National Geographic 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Vincitore del Bafta e candidato all'Oscar come miglior documentario, "Free Solo" è un ritratto intimo delle emozioni e delle motivazioni di un climber professionista mentre si prepara a realizzare il suo più grande sogno. Che cosa spinge un uomo a confrontarsi con un'impresa ai limiti di quanto è ritenuto possibile? Quale percorso deve compiere per raggiungere con successo un simile risultato? A testimoniare le diverse fasi dell'impresa e i momenti più appassionanti sono i racconti della famiglia, della fidanzata, degli amici e del dream-team tecnico, inseriti tra le immagini più strepitose della straordinaria avventura.



Alex Honnold, uno dei climber più forti oggi sulla scena mondiale, ha scelto la via "Freerider", aperta nel 1998 dal tedesco Alex Huber, per compiere quella che è stata definita dal "The New York Times" "probabilmente la più grande impresa nella storia dell'arrampicata su roccia": quasi mille metri di dislivello scalati completamente in free solo senza corda e senza protezioni. Honnold ha effettuato l'ascensione sabato 3 giugno 2017, iniziando a salire alle 5:32 del mattino e raggiungendo la vetta in sole 3 ore e 56 minuti.



