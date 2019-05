La prima automobile volante del mondo arriva a Barcellona

Non si tratta di un'invenzione fantascientifica, ma di un prodotto "sicuro e rispettoso delle normative della maggioranza dei paesi nel mondo", assicurano i produttori. L'automobile presentata dalla casa olandese, tecnicamente, è un girocottero : rispetto ai normali elicotteri, che sono spinti dall'elica superiore, questo tipo di veicolo riceve la spinta principale da un'elica posteriore collegata direttamente al motore. Per guidarla sarà necessario il brevetto di volo e sarà possibile decollare dopo soli 300 metri di rincorsa. L'autonomia con un pieno è di crica 1300 chilometri su strada e di 500km in modalità volante. Anche le prestazioni sono di tutto rispetto, con un'accelerazione da 0-100 in 9 secondi e con la capacità di raggiungere i 180 chilometri orari su strada. Le dimensioni saranno simili a quelle di un SUV: 4 metri di lunghezza per 2 di larghezza. Il peso, invece, è ridottissimo: appena 600 chili. Si potrebbe però obiettare che le eliche saranno abbastanza ingombranti per parcheggiare l'auto volante in una comune autorimessa. In questo caso la Pal-V ha risolto il problema con una funzionalità chiamata "cambio modalità": basterà premere un tasto, un po' come nei film di James Bond, per vedere spuntare o rientrare le eliche sul tetto e nel lato posteriore.

Gli interni sono realizzati in pelle e il cruscotto ha una strumentazione che si presenta come una via di mezzo fra un elicottero e un'auto di lusso. La macchina avrà solo due posti e non accetterà passeggeri in sovrappeso: potrà essere caricata per "soli" 200kg, altrimenti non avrà modo di spiccare il volo. Niente paura anche per il rischio incidenti aerei: gli olandesi spiegano che "le automobili sono costruite rispettando i più rigidi standard di sicurezza".

Costerà 499.000 euro, indicativamente il prezzo di una supercar di lusso, e sarà prodotta in soli 90 esemplari. Chi la comprerà avrà anche una targa in oro che indicherà il numero di serie dell'esemplare acquistato.



Ma non finisce qui: gli ingegneri sono già al lavoro per presentare, entro il 2030, la prima automobile volante completamente elettrica.