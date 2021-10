“La cucina greca è meglio di quella italiana”: la "bomba" di Gordon Ramsay scatena i social

"La cucina greca è meglio di quella italiana". Così lo chef britannico Gordon Ramsay, star della tv inglese, stronca uno degli orgogli del "made in Italy" nel mondo. E lo fa nel corso di una puntata di “Gordon, Gino and Fred go Greek”, programma in cui è impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix.