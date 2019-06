La casa di Monet è in affitto per 300 euro a notte: il sogno diventa realtà

La famosa casa "Blue Note" in cui abitava Claude Monet si è trasformata in un vero e proprio bed and breakfast . Dormire nella villetta dell'artista nel villaggio francese di Giverny è un sogno che si può avverare a circa 300 euro a notte in base al periodo dell'anno: basta un clic per prenotare sul sito di Airbnb. Un prezzo niente male per vivere tra le stesse mura della casa con quel giardino di ninfee che quasi un secolo fa ispirò i quadri del pittore fondatore dell' impressionismo .

La Maison Bleue - La struttura si trova nel nord della Francia, ristrutturata nel 2016 e arredata con un mix mobili antico e moderni, è riuscita a guadagnarsi recensioni da 5 stelle da tutti i suoi visitatori. Ha 3 camere da letto, 3 bagni, un salone e una sala da pranzo ed è circondata da 1500mq del famoso giardino di ninfee che ha ispirato quei quadri che continuano ad affascinare migliaia di turisti in tutto il mondo.

L'alloggio accoglie tutti i tipi di viaggiatori, anche famiglie con bambini e con amici a quattro zampe. Wi-Fi, riscaldamento e parcheggio gratuito in loco sono tra i vari servizi disponibili. La villetta è anche vicina alla casa-museo Fondation Claude Monet.



La passione per le ninfee - "Ho bisogno di qualche tempo per capire le mie ninfee. Le avevo piantate per puro divertimento; le coltivavo senza pensare a dipingere. Un paesaggio non entra sotto pelle nell'arco di un giorno. E poi all'improvviso, ebbi la rilevazione di quanto fosse magnifico il mio stagno, e presi la tavolozza". Le ninfee sono dipinte dall'artista a grandezza naturale su enormi tele così da far sentire l'osservatore non più di fronte a un semplice quadro ma al centro di un paessaggio reale e irreale allo stesso tempo.