Joe Bastianich, bufera social per la foto "splatter" del piccione nel piatto

"A Masterchef richiedete sempre un impiattamento impeccabile, bello, colorato ecc... ma questo... questo è veramente di cattivo gusto. Qualcosa che da Masterchef avresti lanciato nella spazzatura chiedendo se il concorrente ti stesse prendendo in giro, dicendo che anche il tuo cane sarebbe stato più bravo a servire un piatto migliore", scrive una ragazza.



Tra i commenti c'è anche chi punta su una macabra ironia e commenta così il piatto a base di piccione: "Giò è sempre un passo avanti! Ma un cadavere per decorazione non l'avevo mai mica visto". Per ora nessuna replica alle critiche da parte di Bastianich.