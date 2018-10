Istanbul, un gatto cammina in passerella durante una sfilata di moda

Durante la sfilata della scuola di moda francese ESMOD (École supérieure des arts et techniques de la mode), a Istanbul, è successo un fatto bizzarro: un gatto è salito in passerella. Inizialmente l’animale è rimasto fermo ad aspettare il passaggio delle modelle, così da potersi arrampicare sulle loro gambe. Successivamente ha percorso tutta la passerella come un vero indossatore, seguendo addirittura il ritmo della musica. È stata una sorpresa per tutta la gente presente in sala, che si è divertita a guardare la performance del gatto. Molti di loro, infatti, hanno filmato l’accaduto e lo hanno condiviso sui propri social network. Il video è diventato subito virale: molti utenti lo hanno ripostato e lo hanno commentato positivamente. Non è ancora chiaro da dove sia arrivato il gatto e come abbia fatto a trovarsi lì, ma una cosa è certa: è stata la principale attrazione della serata, facendo passare gli abiti in secondo piano.