Isole in vendita, è allarme: scende in campo la politica

Isola delle Femmine e Capo Passero, due atolli incontaminati del Mediterraneo, sono in vendita. Per tutelarne il patrimonio ambientale è scesa in campo la politica. Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ha inviato ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali un esposto con il quale chiede l'immediato intervento.