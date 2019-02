Inghilterra, paralizzato dopo la rimozione di un tumore, golfista gioca usando un solo braccio

Terry Kirby, 63 anni, era un golfista in erba prima che la terribile diagnosi di un tumore al midollo spinale - e conseguente rimozione - lo privassero di ogni sensibilità dal petto in giù, rendendolo paraplegico. Era il 1994 quando l'uomo si recò per una visita di routine alle gambe, che si era rotto prestando servizio nell'esercito, ma i medici notarono un'eccessiva debolezza muscolare e lo portarono immediatamente in ospedale, dove poi gli fu comunicata la terribile scoperta.



Inizialmente scoraggiato e convinto di dover abbandonare per sempre il golf, Terry si è invece fatto coraggio anche grazie al supporto della Handigolf Foundation che si occupa di sostenere i giocatori disabili. A distanza di venticinque anni i suoi sforzi sono stati premiati ed è stato nominato capitano di un club, diventando il primo paraplegico a ricoprire questo ruolo non soltanto in Inghilterra ma nel resto del mondo.