Inghilterra, ciclista si fa trascinare in strada da un camion in corsa

Si è aggrappato a un camion in corsa e si è fatto trascinare lungo la strada. E' successo a Wolverhampton in Inghilterra dove un ciclista è stato ripreso durante la sua pericolosa impresa.



L'uomo ha anche rischiato di scivolare quando è passato sui binari del tram, ma ciò non gli ha impedito di continuare la sua corsa attaccato al camion. Quando poi si è creato del traffico, il ciclista si è allontanato e ha proseguito la sua corsa autonomamente. La scena è stata filmata dal passeggero di un'auto in coda dietro di lui. "Appena l'ho visto ho pensato che fosse una cosa molto strana", ha dichiarato l'uomo.