Inghilterra, cane impazzisce davanti alle gare in televisione

Ad Halifax, Inghilterra, Milly Moo è un vero e proprio fan delle gare di agility. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che Milly Moo è un cane. La padrona Emily Simpson si è accorta per caso di questa innata passione del cucciolo. Mentre scorreva i canali televisivi, la donna si è imbattuta in una competizione canina: a quel punto Milly Moo ha iniziato ad impazzire dalla gioia. Si è subito precipitato davanti allo schermo e con la zampina ha iniziato ad incitare gli animali in gara. La padrona ha filmato la felicità del cane commentando: "Penso che sia ufficiale, la sua specialità preferita è l'agility e i collie. Però penso che avremo bisogno di una nuova TV. "