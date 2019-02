Inghilterra, apre la scuola per aspiranti maestri Jedi

Chiunque abbia sempre aspirato di diventare un cavaliere Jedi può vedere il suo desiderio diventare realtà. La Intergalactic Sabre Masters ha infatti preso la questione sul serio, ponendosi come prima scuola in Inghilterra a seguire una filosofia "mindfullness" per insegnare l'arte della spada laser ai suoi allievi: l'esperto marzialista Dave Holden trascorre i suoi mercoledì sera aiutando i futuri spadaccini nel loro percorso per diventare da semplici "Padawan" a veri e propri Jedi, in una disciplina secondo lui molto simile alla danza. La scuola, inoltre, fa uso di spade laser costruite personalmente e dotate persino di effetti sonori per rendere il tutto più realistico.