Il Parlamento di scimpanzé di Banksy va all’asta per 2,5 milioni di dollari

Devolved Parliament, gioco di parole tra “decentrato” e “involuto”, va all’asta da Sotheby’s in uno dei momenti più bui della democrazia inglese. Il rischio una Brexit con No Deal e gli scontri tra il primo ministro Boris Johnson e il Parlamento hanno reso il clima politico particolarmente teso e conflittuale. Sembra realizzarsi il commento dell’artista alla propria opera: “laugh now but one day we’ll be in charge” (ridete adesso, ma un giorno saremo noi al potere), modificato lo scorso marzo su Instagram in “laugh now but no-one we’ll be in charge” (ridete adesso, ma nessuno sarà al potere”.

Il dipinto, 4,46 metri per 2,67, è una delle opere più imponenti realizzate dallo street artist britannico definito spesso “il Voltaire dei nostri giorni” e “il polemista satirico del nostro tempo”. Banksy aveva previsto la situazione attuale già dieci anni fa, quando aveva esposto la sua opera al Bristol Museum, nella sua città natale. Devolved Parliament era stato acquistato da un collezionista anonimo nel 2011, per poi tornare a Bristol lo scorso 29 marzo, la data inizialmente fissata per la Brexit. L’asta del 3 ottobre si svolge esattamente a un anno di distanza e nella stessa sala in cui l’artista aveva trasformato la vendita della sua Girl with Balloon in una performance memorabile in cui l’opera si era autodistrutta.