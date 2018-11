Il locale chiude improvvisamente ma i Marlene Kuntz suonano ugualmente nel parco di fronte

La band alternative rock dei Marlene Kuntz si sarebbe dovuta esibire nel locale milanese i “Magazzini Generali”. Tutto era pronto, quando hanno ricevuto la cattiva notizia: l’annullamento e, quindi, il rinvio del loro concerto a causa della chiusura imminente del locale. La Questura di Milano, infatti, ha deciso di tenere chiusi i Magazzini per via delle risse e dei furti troppo frequenti negli ultimi tempi.



I Marlene, ovviamente, sono rimasti dispiaciuti dalla notizia, soprattutto per la delusione che avrebbero arrecato ai loro fan. Per questo motivo si sono recati lo stesso presso il locale e hanno deciso di improvvisare un mini concerto unplugged, per ringraziare il loro pubblico che comunque sperava di poter assistere al concerto. I cantanti sono riusciti a suonare soltanto due dei loro pezzi, ma è stato comunque bellissimo: “E' stato particolarmente emozionante suonare senza amplificazione, senza microfoni, al buio illuminato dalle flebili luci dei vostri cellulari, piccole luminose stelle di una galassia viva e pacifica nel cuore della città. E' durato poco, ed è stato per l'eternità, nostra e vostra” hanno scritto in un post sul loro profilo Facebook.