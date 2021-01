I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell'anno, foto simbolo le bare sui camion a Bergamo

Sono i medici e gli infermieri i personaggi simbolo del 2020 secondo i l ettori di Tgcom24 che, nei tradizionali sondaggi di fine anno, non hanno avuto dubbi: il 63% dei votanti ha messo in cima al podio i veri protagonisti di questo anno segnato dal Covid. La foto delle bare portate via sui camion dell'esercito da Bergamo in piena prima ondata viene votata come immagine dell'anno, mentre la parola simbolo che vince nei sondaggi è lockdown .

Personaggi - A grande distanza nel sondaggio sulle persone dell'anno, al secondo posto dopo medici e infermieri, la coppia Ferragnez: per Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono espressi 11 lettori su cento, mentre Donald Trump occupa il terzo gradino del podio con l'8% delle preferenze.



Foto - A scegliere l'immagine delle bare come foto più esplicativa di questi dodici mesi è stato il 44% dei partecipanti. In seconda posizione c'è la foto del Papa che prega da solo in una piazza San Pietro deserta, scelta dal 15%. In terza posizione il bimbo appena nato che strappa la mascherina al dottore, scelto dal 13%.

Parola - Netta anche la "vittoria" della parola dell'anno: è stata lockdown per il 34% dei lettori. Il 17% ha optato per Dpcm come parola simbolo, mentre al terzo posto si piazza il termine pandemia, scelto dal 12% dei lettori.