Hamburger stampati in 3D e fettine sintetiche: sold out al ristorante-laboratorio "The Chicken" di Tel Aviv

Ansa

Un ristorante che è anche un laboratorio genetico, dove è difficile trovare posto a pranzo e a cena. Al "The Chicken" di Tel Aviv si impiatta la nuova frontiera dell'alimentazione: carne sintetica da cellule di pollo coltivate in vetrini. Aperto da novembre, il locale registra il tutto esaurito: tutti pazzi per gli hamburger stampati in 3D e le fettine di carne sintetica.