Guardare le persone tagliare il sapone è incredibilmente rilassante

C’è una nuova tendenza che impazza sul web, prende il nome di “soap cutting”, ovvero tagliare il sapone con il coltello. Sembra che questa pratica sia incredibilmente rilassante non solo per chi la esegue, ma anche per chi la osserva attraverso un video. Si tratta di un passatempo che rientra nel fenomeno più ampio dell’ASMR, quella piacevole sensazione di formicolio al cuoio capelluto, lungo la schiena o sulle spalle, di solito accompagnata da uno stato di completo rilassamento mentale.



Ci sono tanti modi per provare questo tipo di sensazione, come sussurrare ad un microfono, sfogliare le pagine di un libro o, appunto, “affettare” una saponetta facendo sfaldare le sue scaglie sotto la lama. Su Instagram e Twitter sono nati tanti account che postano video di questo tipo, in cui ci sono saponi di diversi colori e coltelli con diverse lame. Ma non solo, alcuni filmati mostrano gente che sbriciola il sapone anche con le mani. Gli hashtag usati per condividerli sono #soapcutting e #soapasmr.