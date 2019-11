Google Maps, un uomo con la maschera da cavallo su street view: è giallo

Una tavola apparecchiata per due sul ciglio della strada, un uomo con una maschera da cavallo che mangia una banana già accomodato e la seconda sedia vuota, come a indicare che è in attesa dell'altro commensale. E' quello che appare su Google Maps zoomando con street view : siamo a Victoria , in Canada, e non si tratta di una svista. Gli stessi social media manager di Google, su Twitter, hanno rivelato di essere rimasti particolarmente colpiti da questa esplorazione commentando con un laconico "Non abbiamo parole".

E in effetti navigando lungo Liberty Drive, al civico 1293, ecco che appare una maschera, non una qualsiasi bensì di quella di Bojack Horseman, cartone animato molto in voga negli ultimi anni e amato dai più giovani. E come se non bastasse, alle sue spalle, dietro un cancello, è possibile vedere anche un'altra persona, vestita da scimmia. Probabilmente si trattava di una festa in maschera, ma in Rete ormai è giallo.