Giorgia Meloni premia 8 Maestri della cucina italiana | Iginio Massari: "È stata l'unica persona che ha saputo ascoltare"

"La storia per arrivare fin qui è stata lunga e Giorgia Meloni mi ha accompagnato in questo percorso ed è l'unica persona che con i vari governi ha saputo ascoltare e non solo sentire. Perché chi sente è come una puntura di zanzara, ma chi ascolta deve riflettere". Lo ha detto Iginio Massari ricevendo il riconoscimento di Maestro dell'Arte dell'arte della pasticceria italiana dal premier Meloni. "Un percorso - ha aggiunto - durato 22 anni e siamo arrivati oggi alla conclusione e all'inizio di una nuova storia. L'Italia dal mio punto di vista ne aveva bisogno. L'Italia può insegnare a molti come si mangia sano e come si può andare lontano avendo uomini stimolati a migliorarsi giorno per giorno".