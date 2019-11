Gb, bambino sgridato per i suoi "scarabocchi" in classe: ora decora i ristoranti

Gb, veniva sgridato per i suoi scarabocchi: ora a nove anni decora i ristoranti Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo chiamano "Doodle Boy", letteralmente il "ragazzo scarabocchio": lui è Joe Whale, ha nove anni e vive a Shrewsbury, in Inghilterra. Il soprannome nasce dalla passione di Joe per il disegno, purtroppo malvista dalle maestre della sua scuola. Il piccolo veniva infatti spesso sgridato in classe perché passava il tempo a disegnare invece di seguire le lezioni. Joe però non si è arresto e, grazie al sostegno dei genitori, è riuscito a farsi apprezzare al punto da decorare un intero ristorante con le sue "opere".