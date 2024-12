Fuochi d'artificio: storia, scienza e tradizioni

I fuochi pirotecnici sono costituiti da varie cariche di polvere nera esplosiva stipata in contenitori tubolari di cartone molto spesso e mista a composti chimici come il clorato di bario, il clorato di potassio lo zinco o altri metalli per gli effetti colorati come il titanio che dà effetti traccianti argento. La polvere che esplode, grazie a una spoletta o una miccia che la innesca, fornisce al proiettile la forza per levarsi dal suolo e portarsi in quota dove altre cariche, una o più, esploderanno in sequenza secondo quanto previsto dall'artigiano che l'ha confezionata. Per ottenere la colorazione del fuoco al momento dello scoppio, si aggiungono sostanze le più pure possibile e, quindi, abbastanza costose. Per esempio, per il color rosso porpora si aggiunge una mistura di rame e stronzio, per il verde si aggiunge bario e rame. L'effetto dei fuochi cambia a seconda di come le palline esplosive e la polvere da sparo sono "impacchettate" all'interno dei contenitori: In genere i fuochi d'artificio rappresentano figure che ricordano alberi (come palme, salici) o fiori (girasoli, crisantemi ecc).