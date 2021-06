12 giugno 2021 12:04

Yarn Bombing, il festival dell'uncinetto dal Molise arriva a Milano

Piazze e strade addobbate per beneficenza con lavori all'uncinetto per il 12 giugno, Giornata mondiale dello Yarn Bombing. E' così in corso a Milano fino al 13 un'edizione speciale di Yarn Bombing Festival, nel quartiere di Lambrate: esposti su balconi e in cortili più di 100 pezzi realizzati da artisti provenienti da Austria, Australia, Brasile, Canada, Croazia, Cile, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Israele, Lituania, Messico, Porto Rico, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Usa e Venezuela. La prima edizione italiana di questa manifestazione interamente dedicata alle opere d'arte realizzate all'uncinetto si era tenuta nell'estate del 2019 a Trivento (Campobasso. L'iniziativa è arrivata a Milano grazie a Yarn Bombing Trivento, Associazione culturale Formidabile Lambrate, Associazione Made in Lambrate, Hub/Art Exhibition, Scalo Lambrate con il patrocinio del Comune di Milano e Municipio 3. Il ricavato della vendita delle opere all'uncinetto sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana a sostegno dell'Emporio della Solidarietà del Municipio 3