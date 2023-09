25 settembre 2023 15:48

Verona, al Parco Giardino Sigurtà l'ottava edizione di Viaggio nel Tempo

Un salto nel passato, ai tempi del 1800, quello che hanno visto ieri, domenica 24 settembre, i 60 ettari del Parco Giardino Sigurtà, tesoro verde a due passi da Verona. Nel secondo parco più bello d’Europa, si è svolta l’ottava edizione di Viaggio nel Tempo con centinaia di figuranti in favolosi abiti ottocenteschi, allestimenti con colazioni sull’erba all’ombra dei boschi secolari, sfilate e gare di eleganza con carrozze storiche trainate da cavalli grazie alla collaborazione con Gia, Gruppo Italiano Attacchi, balli storici con coreografie di Sarah Ovan, che hanno conquistato i visitatori con danze storiche, grazie anche all’accompagnamento della musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta dal maestro Nicola Ferraresi (questi musicisti si sono esibiti anche durante Stelle della Lirica dello scorso 21 agosto). Giochi storici come croquet, anelli, birilli e volano, esibizioni di amazzoni in costume e i velocipedisti che si sono radunati al Parco Giardino per la quarta edizione del Concorso Nazionale d'Eleganza per velocipedi d'alta epoca, organizzata dall'Associazione Italiana Velocipedi e dall'Automotoclub Storico Italiano, hanno divertito e affascinato famiglie e curiosi.