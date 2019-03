Venduto a 170mila euro l orologio di Gheddafi: prezzo sette volte superiore al valore

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Uno degli orologi da polso appartenenti all'ex leader libico Muammar Gheddafi è stato venduto all'asta per oltre 170mila euro, prezzo sette volte superiore alla sua stima. Il valore originale del pezzo, in oro bianco 18 carati, era infatti di circa 20mila euro. Nel quadrante color "Blu Tiffany" c'è una scritta in arabo: "Solo nei momenti di bisogno troverai la libertà", accompagnato dalla firma di Gheddafi. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News