Vasche e cascate nel cuore della foresta pluviale, a Bali la piscina a sette stelle

Nel mezzo della foresta pluviale di Bali, in una natura intatta, la piscina degli Hanging Gardens dell'isola indonesiana è la preferita tra i turisti a caccia di benessere. Immersa in un paesaggio mozzafiato, con la sua cascata su due livelli, inserita in un resort a sette stelle, è stata classificata come la migliore al mondo da Condé Nast Traveller e da Trip Advisor. E come una tra le 40 piscine uniche al mondo da Architecture e Design magazine. Nel cuore della foresta di Bali, questa piscina dà a chi vi nuota la sensazione di galleggiare sopra le cime degli alberi. Una vera e propria esperienza di "immersione" nella realtà tropicale, proprio lo scopo per cui la piscina e il resort sono stati disegnati e progettati.