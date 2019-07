Nell'eterna sfida tra il gatto e il topo più famosi del mondo dei cartoon, Tom & Jerry, gli incidenti e le disavventure dei quali è vittima in particolare il felino sono immagini difficili da dimenticare, proprio per le risate che suscitano in grandi e piccoli alla loro visione. Così l'artista giapponese Taku Inoue ha deciso di scolpire quei momenti partoriti dalla fantasia, prima, e dalla matita, poi, di Hanna & Barbera quasi 80 anni fa rendendoli immortali. La divertente gallery delle opere è visionabile sulla sua pagina Twitter, come se fossero esposte in un museo... virtuale