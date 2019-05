Sembrano veri ma sono finti: azienda crea copie di orsi polari per aiutare la fauna selvatica

E' incredibilmente realistico, ma è solo una copia. Un'azienda ha creato un finto orso polare per raccogliere fondi per la conservazione della fauna selvatica. Si tratta di un'alternativa alla tassidermia, tecnica di preparazione e conservazione dei corpi degli animali. Ogni orso richiede tre mesi di tempo per la lavorazione e il prezzo è di oltre 70mila euro per l'orso adulto e quasi 110mila euro per l'adulto e il suo cucciolo, che non è disponibile separatamente. L'orso è avvolto in pellicce ecologiche di alta qualità. Ogni ciocca viene meticolosamente impiantata a mano nella testa dell'orso polare e sistemata attorno al busto con precisione per ricreare un aspetto e una sensazione autentici. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News