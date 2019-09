clicca per guardare tutte le foto della gallery

Grazie al designer Konstantin Datz, anche i ciechi possono ora cimentarsi con il cubo di Rubik: con la versione in braille, infatti, è possibile "sentire" i colori delle tessere presenti sul cubo. E al tempo stesso l'assenza di etichette colorate rende impossibile la soluzione a chi non è in grado di leggere il braille.