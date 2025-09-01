La nonna di Scanno diventa una star: "Mi cercano per un selfie"

E non ha tutti i torti. Un giovane musicista da Vasto, Paolo Pasquini, nel giorno del proprio compleanno, è salito fin qui con la compagna solo per incontrarla. "Abbiamo girato tutto il paese, chiesto informazioni al bar e in chiesa per trovarla", racconta, nel tentativo di risalire alla misteriosa finestra della "signora in costume tradizionale", sperando in un incontro e in una foto come regalo di compleanno. Dopo ore di ricerca, "quando stavamo per ripartire, abbiamo girato l'angolo e l'abbiamo vista: Signora, è tutto il giorno che la cerco! Posso chiederle una foto?". "Ancora?", risponde Margherita, ironica ma disponibile. E gli concede uno scatto, anche stavolta, con il suo inconfondibile stile.