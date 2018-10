New York, l artista che copre le buche con i mosaici

Si veste da operaio e va a coprire le buche sulle strade di Manhattan e Brooklyn, a New York, con dei meravigliosi mosaici. Si tratta di Jim Bachor, l'artista 54enne già noto per aver portato la stessa arte anche per le vie di Chicago, nello stato dell'Illinois. "Le buche sono verità universali - ha spiegato al The Post -. Nessuno le ama, tutti le odiano. Penso che sia divertente illuminare la giornata di qualcuno nel modo più inaspettato". Tra le figure scelte da Bachor ci sono richiami a noti brand di moda, marche di sigarette e anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.