Milano perde un pezzetto di storia: chiude "Il Cerchio", lo storico ristorante di De André, Maradona e Pelé

Non è un uomo che lascia spazio ai sentimentalismi. Eppure, il suo sguardo si fa guardingo e sconsolato quando spiega perché il suo ristorante chiuderà il 20 luglio di quest’anno. Il motivo? Problemi con il contratto d’affitto. “L’aspetto che non mi spiego è perché non abbiamo mai avuto la possibilità di sederci per trattare”, racconta Riccardo. Il Cerchio mostra i cambiamenti del tempo, della città di Milano e della cultura dei ristoratori. “Io vengo da una realtà toscana dove il ristoratore non è un imprenditore, ma un oste. Mi interessa più che il cliente stia bene rispetto al guadagno”. Per la famiglia Donati l’accoglienza e la cura del cliente vengono prima di tutto, per questo i due cugini non si capacitano della nuova realtà della ristorazione milanese e italiana. Anche se è un dato di fatto che a causa degli affitti troppo alti sempre più attività storiche, non solo nella ristorazione, stanno serrando i battenti.