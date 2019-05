Migliaia di follower per la modella digitale: qual è delle tre?

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ha decine di migliaia di follower, posta sui social i suoi selfie e le sue foto posate, e di recente è stata anche scritturata per una campagna pubblicitaria. Peccato che Imma, la modella il cui tratto distintivo sono i capelli rosa, non esista: è generata interamente al computer. Ciononostante, è indistinguibile dalle colleghe modelle in carne e ossa: la prova è un servizio fotografico nel quale appare insieme a due ragazze reali, Mayben e Aria.