Macerata, vecchi telai dell'Istituto d'Arte Apolloni di Fano tornano in vita in un museo

Merito di Brunella Sestili Cardarelli, già insegnante della scuola fanese in cui i telai erano conservati inutilizzati in un magazzino, con il rischio che il tempo potesse distruggerli. È nato così il museo "I telai di Brunella". Grazie all'idea di questa straordinaria insegnante che lo scorso anno è mancata. Il suo progetto, però, le è sopravvissuto e l'associazione Intrecci - creata dalla stessa Sestili - e le associazioni che aveva coinvolto, i Lions Club di Fano e della città gemella tedesca Rastatt, oltre al Comune di Bolognola e lo stesso Liceo Apolloni (che ha concesso l'uso dei telai in comodato gratuito) sono riusciti a realizzarlo con tanto di inaugurazione nei giorni scorsi. A tagliare il nastro il sindaco di Bolognola, Cristina Gentili, che ha così aperto le sale del "Museo della Lana" a chi è appassionato. Da Fano sono arrivate tantissime persone ad assistere all'inaugurazione. Tra loro i figli di Brunella, Luca e Paola Cardarelli, con i nipoti Giammarco e Ludovico. "È un momento di grande commozione per noi - ha commentato il figlio Luca - è bello vedere quanto nostra madre abbia rappresentato per il territorio. Non ci aspettavamo che l'esposizione con i telai restaurati fosse dedicata a lei".