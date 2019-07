Lady D, battuta all asta per 50mila euro la felpa della principessa Diana

Venduta all'asta per 47.467 euro la felpa della palestra di Lady Diana. L'indumento della Virgin Atlantic le era stata donata dal proprietario della compagnia Sir Richard Branson per imbrogliare i paparazzi. Diana l'ha indossata, poche settimane prima della sua morte nel 1997, con il suo personal trainer di lunga data, Jenni Rivett. Secondo l'asta americana saleroom RR di Boston, il prezzo previsto per la vendita era di 4.433 euro, ma è salito alle stelle grazie a un offerente anonimo. Rivett aveva precedentemente detto che avrebbe usato il ricavato dell'asta per sostenere finanziariamente una famiglia in Malawi.