29 agosto 2023 12:04

Fotogallery - "La Luna nel Pozzo", a Caorle (Venezia) il festival del teatro di strada

Tutto pronto a Caorle (Venezia) per accogliere gli oltre cento spettacoli de "La Luna nel Pozzo", festival internazionale dedicato al teatro di strada. La XXVIII edizione - che fa proprio il monito di Jack Kerouac "Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo. Non può finire in nessun altro posto, no?" - porta nelle strade e nelle calli della "Piccola Venezia" un continuo mescolarsi tra i generi e una contaminazione tra artisti e pubblico con compagnie provenienti da Kenia, Usa, Argentina, Repubblica Ceca, Germania, Francia e naturalmente Italia, dove "La Luna nel Pozzo" è tra i festival di teatro di strada riconosciuti dal ministero della Cultura per il triennio 2022-2024.

Gli eventi - Dopo le anteprime di Hopper in a Box, spettacolo di tableaux vivants firmato da Carichi Sospesi e Farmacia Zooè e dedicato a Edward Hopper e l'esibizione degli Afro Jungle Jeegs, gruppo nomade e collettivo di performer keniota, il festival entrerà nel vivo a partire da giovedì 31 agosto, portando in prima nazionale lo spettacolo di circo contemporaneo Toca Toc della compagnia spagnola Cia Pakipaia, i cui protagonisti evocheranno grandi momenti del cinema e famosi successi musicali, in un viaggio esilarante, assurdo e divertente.

Sempre per la prima volta il pubblico potrà assistere a Collection di Filip Zahradnický, artista della Repubblica Ceca che utilizza la giocoleria, la manipolazione degli oggetti e il movimento come principali mezzi espressivi per generare situazioni surreali che mettono in competizione il circo contemporaneo e le mostre d'arte. Direttamente dagli Stati Uniti partirà il viaggio sulle montagne russe dell'acrobata Noah Chorny, mentre l'argentino manoAmano Circus Company nel nuovo show NOSO3 con il palo cinese porterà il pubblico in un mondo onirico in cui gli oggetti sfuggono alla gravità.

Complicità e sincerità sono gli ingredienti di Fin demain del duo franco-tedesco Zirkus Morsa, naufraghi persi sulla riva della loro immaginazione, in un mondo che rischia di capovolgersi. Acrobatica e clownerie sono gli ingredienti di Oveja Negra degli spagnoli Duo Laos, omaggio a tutte quelle persone che hanno dovuto nascondere la propria identità per svilupparsi e sopravvivere. Da non perdere giovedì 31 agosto alle oer 21, in Piazza Matteotti, lo spettacolo teatrale Achab di Ullallà Teatro e Compagnia DinDonDown, laboratorio teatrale formata da persone con disabilità.

"La Luna nel Pozzo" è promosso dall'amministrazione comunale di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi Aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione turistica del Veneto Orientale. Il festival gode inoltre dei contributi del Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo - FNSV del ministero della Cultura e del patrocinio della Regione Veneto.