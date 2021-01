La famiglia D'Cruz è da record: ecco i 12 fratelli che insieme fanno 1.042 anni

Dodici fratelli dai 97 ai 75 anni, nati dagli stessi genitori, fanno in tutto 1.042 anni e 315 giorni... d'età. E di vita. E' con questo numero, infatti, che la famiglia D'Cruz di origine pakistana, ma ora sparsa per il mondo, da Canada e Stati Uniti fino a Londra e Svizzera, è entrata lo scorso dicembre nel Guinness dei record. E sul libro dei primati sono stati trascritti tutti i loro nomi: Doreen (3 settembre 1923), Patrick (30 settembre 1925), Genevieve (4 luglio 1927), Joyce (2 marzo 1929), Ronnie (24 agosto 1930), Beryl (26 agosto 1932), Joe (1° giugno 1934), Francesca (17 settembre 1936), Althea (27 luglio 1938), Teresa (9 giugno 1940), Rosemarie (30 marzo 1943) ed Eugenia (24 ottobre 1945). "Sebbene non vivano nello stesso posto, i D'Cruz dicono di essere una famiglia unita e il raggiungimento di un tale primato rappresenta per loro uno dei grandi momenti della loro vita", affermano