In arrivo la prima auto volante: prenderà presto il volo

E' in arrivo la prima macchina volante che presto volerà sopra le nostre teste. PAL-V Liberty è stata progettata in Olanda e sta ultimando le ultime fasi in attesa dlella certificazione finale, prevista per il 2020. L'ingegnere capo Mike Stekelenburg ha spiegato: "Occorrono molti test per dimostrare che PAL-V Liberty è conforme alle normative". Per poter decollare il veicolo ha bisogno di un'area di pista compresa tra 90 e 200 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza. Per potersi mettere alla guida sarà invece necessaria una licenza, ottenibile dopo aver colleziato circa 40 ore di volo. L'auto volante sarà disponibile in due versioni. Il top di gamma, l'edizione Pioneer con interni in pelle, costerà quasi 500mila euro, mentre la Sport circa 300mila.