Il Kamasutra secondo Ikea, la guida che concilia eros e arredamento

La nota azienda svedese di mobili Ikea offre ai suoi clienti statunitensi una versione rivisitata del Kamasutra, trasformando l'antico testo indiano sul comportamento sessuale in una guida per sentirsi davvero appagati e soddisfatti attraverso l'arredamento e l'organizzazione della propria camera da letto. Il manuale propone infatti venti diverse composizioni di arredo e design per la stanza che prendono spunto dalle celebri posizioni del Kamasutra come il "Lotus flower" o il "Doggy style". L'obiettivo è quello di permettere al cliente di essere davvero soddisfatto non solo "sotto le coperte", ma anche attraverso l'atmosfera creata dall'arredo nella camera da letto.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News