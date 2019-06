Il ghiacciolo dell estate 2019? E al gusto cannabis

E' Marijuolo la novità dell'estate 2019 in fatto di gelati. Il nome nasce dall'unione delle parole marijuana e ghiacciolo, perché si tratta di un prodotto al gusto di cannabis. Come afferma l'azienda che lo commercializza, la Doringel di Brembate (Bergamo), è di un alimento "totalmente legale e sicuro per il consumo umano", perché "privo di proprietà psicoattive", nel rispetto di "tutte le direttive nazionali ed europee in materia". Non solo. Il ghiacciolo alla cannabis sarebbe dotato di "proprietà benefiche" per combattere stress e dolori e favorire relax e sonno. "Preparato con estratti, infusi e olii essenziali di canapa sativa, - si legge nel comunicato pubblicato su Facebook - è il primo stecco alla cannabis realizzato a livello industriale. L’estrazione degli olii essenziali, seguendo la tecnica della distillazione in corrente di vapore, consente di preservare le doti benefiche del cannabidiolo, o Cbd, uno dei cannabinoidi più abbondanti nella canapa"